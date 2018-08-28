Yerleştiği köye hayatını adadı

Çalıştığı ünlü bir turizm firmasından ani bir kararla emekliye ayrılan 62 yaşındaki İzmirli turizmci Ahmet Karakayan, hayatını 10 yıl önce yerleştiği Karaburun'un Küçükbahçe Köyü'ne adadı. İzmir'li 2 çocuk babası 62 yaşındaki Karakayan, uzun yıllar otellerde üst düzey yöneticilik yaptı.Yıllar önce eşi Nilüfer Karakayan ile Karaburun'u ziyaret eden Karakayan, karşılaştıkları doğal güzellikler karşısında etkilenerek, emeklilik hayatını burada geçirme kararı aldı. Karaburun'a yerleşme hayallerini yoğun iş hayatları nedeniyle 15 yıl ertelemek zorunda kalan Karakayan çiftinin, fikri bir gazetede okudukları haber ile değişti. Küçükbahçe köyünün güzelliklerini anlatan haberi okuyup etkilenen Ahmet Karakayan, hafta sonu geldiği sevimli köyde ev aldı. Çalıştığı işyerinden ayrılan Karakayan eşiyle köye yerleşti.

BESTE YAPTI

Hobi olarak resim yapan Karakayan, eşinin isteğiyle önce evini daha sonra izin alarak sokağındaki tüm evlerin duvarlarını çeşitli resimlerle süsledi. Bununla yetinmeyen Karakayan her sabah temizlediği köyün kumsalına, sokak kütüphanesi kurarak vatandaşların kullanımına sundu. Karakayan yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köy için şiir yazıp beste de yaptı. Köyü geldiği ilk günü unutamadığını belirten Ahmet Karakayan, "Sessizliği ve sapa oluşu bana burayı sevdirdi. Bir cuma günü işten çıktım pazartesi günü işi bıraktığımı söyledim. Tazminatımı ve maaşımı yaktım, emekli maaşıma razı kaldım. Küçükbahçe, beni hayatın elinden aldı ve elimi tuttu. Geldikten sonra fark ettim, milyarlar kazanırken de aynı geçinirdim, emekli maaşıyla da aynı geçiniyorum. Ölünceye kadar ömür boyu burada yaşamak istemiyor" dedi. Karakayan, 50 yaşından sonra yerleştiği Küçükbahçe'nin kendisini ressam, şair, bestekar yaptığını, hayattaki en büyük mutluluğunun burada yaşamak olduğunu aktardı.