Akıllı trafiğe akılsız yönetim

Egeli Sabah
, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin bir türlü hayata geçiremediği Tam Adaptif Trafik
Denetim Yönetim ve Bilgilendirme sistemini mercek altına aldı. Çok sayıda belgeye ulaşan Egeli; fiyaskonun perde arkasını sizler için araştırdı. Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafik akışını düzenlemek için akıllı, çevreci, engelli dostu "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemini Türkiye'de, ilk kez İzmir
'de devreye almak amacıyla Ağustos 2012'de ihaleye çıktı. Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazlar nedeniyle 2 yıl gecikmeli olarak sonuçlandırılan ihaleyi Çek Cumhuriyeti'nden AZD Praha S.R.O. - Cross Zlın A.Ş. ortak girişimi kazandı. Yaklaşık 700 kamera ile çalışacak sistemin devreye girmesiyle seyahat ve kavşaklarda bekleme süreleri kısalacak, trafik ihlalleri kavşaklara yerleştirilen kamera sistemi sayesinde anında belirlenecek, böylece sürücü ve yaya trafik güvenliği artacaktı. Sistem sayesinde emisyon salınım oranları düşerken yakıt ve yedek parça harcamaları da azalacaktı. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait bin 500 otobüs, 100 cankurtaran ve 164 itfaiye aracı da bu sistem sayesinde takibe alınacaktı. Toplu ulaşım yönetim ve filo takip sistemi sayesinde belediye otobüsleri uydular aracılığı ile takip edilebilecek, güzergah ihlali yapan otobüsler anında sistem sayesinde belirlenebilecekti. Otobüslerin yakıt sarfiyatları güzergah üzerindeki duraklarda durup durmadıkları, hız ihlalleri, acil durumlarda otobüs şoförünün panik butonu aracılığı ile ambulans ya da polis çağırması da sistem sayesinde mümkün olabilecekti. Otobüslerin içine yerleştirilen kamera sistemleri sayesinde de toplu ulaşım araçlarında meydana gelen birçok adli vaka, kayıt altına alınan görüntüler sayesinde aydınlatılabilecekti. DEVREYE ALINAMADI
Egeli Sabah'ın ulaştığı bilgi ve belgeler, Büyükşehir tarafından 61.5 milyon lira kaynak aktarılan sistemin yazılım hataları nedeniyle bir türlü çalıştırılamadığını ortaya koydu. ESHOT Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Raif Canbek imzasıyla bir türlü devreye alınamayan filo takip sistemiyle ilgili olarak Büyükşehir'e defalarca yazı yazarak yüklenicinin sorumluluğundaki başta yazılım sorunları olmak üzere meydana gelen arızaların bir an önce giderilmesini talep etti, fakat değişen bir şey olmadı. FİLO İLE BAĞLANTI SAĞLANAMADI
SISTEM bir türlü devreye sokulamayınca her gün 1 milyon 750 bin yolcu taşıyan belediye otobüsleri, ana kumanda merkezi tarafından takip edilemedikleri için deyim yerindeyse kör sefer yapmaya başladı. Sistem bir türlü devreye alınamazken Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, 5 Ekim 2017'de Büyükşehir bünyesinde hizmet veren İzmir Ulaşım Merkezi'ni (İZUM) ziyaret etti. Kocaoğlu burada Türkiye'de böylesine kapsamlı bir sistemi hayata geçiren ilk belediye olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Basın bürosu da akıllı trafik sisteminin devreye girdiği yönünde bülten geçti. Egeli Sabah'ın ulaştığı bilgi ve belgeler, kamuoyuna sistemin devreye alındığına ilişkin geçilen haberlerin aslında gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi. 'SİSTEM DEVREDE' DEDİ AMA
BAŞKAN Kocaoğlu'nun 'sistem devreye girdi' açıklaması yaptığı 5 Ekim 2017'deki bilgilendirme toplantısından 62 gün sonra, 12 Aralık 2017'de, ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı Ulaşım Takip ve Organizasyon Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü'ne Genel Müdür Raif Canbek imzasıyla gönderilen yazıda sistemde yaşanan sıkıntılara dikkat çekildi. Filo Takip Sistemi'nde tespit edilen ve çözüm bekleyen sorunların ekli listede yer aldığına dikkat çekilen yazıda, "Ulaşım faaliyetlerimizin izlenebilirliği ve kontrolünün sağlanması konularında çözüm bekleyen sorunların ivedilikle giderilmesi hususunda gereğini rica ederim" dendi. SORUNLAR 4 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI
YAZININ ekindeki listede donanım, kamera kayıt yazılım ve İZUM uygulama sorunları başlığı altında toplamda 50 maddeden oluşan tespitler yer aldı. TESPİTLERDEN BAZILARI
Komisyon tarafından donanımlara yönelik yapılan kontrollerde 809 araç tespit edilmiştir.
Kayıt yapmayı durduran kameralar için anlık olarak uyarı sisteminin eklenmesi gerekmektedir.
Animasyonda araçların duraklarda durup durmadığı belirlenememektedir, gibi tespitler yer aldı. EMNİYET BEKLEMEDE
SISTEM içinde kurulacak Elektronik Denetleme Sistemi sayesinde kırmızı ışık, hız ve park ihlali yapan araçlar, 163 adet tespit sistemi, kameralar ve sensörler aracılığıyla otomatik olarak tespit edilirken 12 güzergaha kurulacak Hız Koridoru Sistemi sayesinde de şehir içinde belirlenen güzergahlarda araçların ortalama hızlarının bir koridor boyunca ölçülmesi sağlanacaktı. Hız limitini aştığı tespit edilen araç sahiplerine plaka üzerinden ceza yazılacaktı. Ayrıca yine sistem içinde 116 noktada Park İhlal Tespit Sistemi kurulacak, bu sistemle şehir içinde belirlenen güzergahlarda park kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilecekti. Fakat sistemi İzmir Büyükşehir bir türlü devreye sokamadı.