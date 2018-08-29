Balıkçılar av sezonunu açıyor

BALIKÇILIKTA yeni av sezonu, 1 Eylül'de av yasaklarının kalkmasıyla başlayacak, tezgahlardaki balık bollaşacak. Balıkçılar yeni sezon için teknelerinde ve av ekipmanlarında son hazırlıklarını tamamlarken, bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor. Yaz aylarında balığa ara veren tüketiciler de yeni sezonun başlamasıyla beraber balığa doyacak. Deniz Ticaret Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de denize açılmaya hazırlanan balıkçılara bereketli bir sezon dilerken, tüketicilere yeni sezonda bol bol balık yemelerini tavsiye etti. Bu sezon denizlerimizde balığın bol olacağının işaretlerinin geldiğini dile getiren Öztürk, "Balıkçılarımız ve balıkçılığımız daha fazla desteklendikçe, sağlıklı nesillerin yetişmesi mümkün olacaktır. 2016 yılında yüzde 10.6 olan ülkemiz deniz ürünleri avcılığında Ege Bölgesi
'nin payı geçen yıl yüzde 14.8'e yükseldi. İzmir'de 44 su ürünleri kooperatifi, toplamda 28 balıkçı barınağı var. Türkiye'nin 850 milyon dolara ulaşan su ürünleri ihracatının yüzde 29'u İzmir'den yapıldı" dedi.