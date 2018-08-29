Çeşme sınavı geçti

İzmir
'in Çeşme İlçesi, 9 güne uzatılan Kurban Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırdı. Rezervasyonları günler öncesinden yüzde yüz doluluğa ulaşan turizmciler, tatil boyunca ilçeye akın akın gelen tatilcilere "Gelmeyin" çağrısı yaptı. Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 9 günde ilçeye 342 bin 442 araç girişi ve 222 bin 41 araç çıkışı olduğunu açıkladı. Gürcan Alev bayram tatili süresi boyunca huzur ve güven içinde yaşanması için alınan güvenlik önlemleri sonucunda, Çeşme'de herhangi bir terör olayı ve önemli bir asayiş sorunu yaşanmadığını söyledi. alev, "Tatil süresince ekiplerimiz, 12 bin 639 kişinin Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) ile sorgulandı, 162 kişi hakkında askeri suçlardan, 30 kişi hakkında da adli suçlardan aranması nedeniyle işlem yapıldı. 24 işletme hakkında canlı müzik belgesi, hijyen belgesi olmaması, kapanış saatlerine uymaması ve 18 yaşından küçüklere alkol sunumu yapması nedeniyle, idari işlem uygulanması için tutanak tanzim edildi. Öte yandan trafik denetimlerinde 3 bin 268 aracın denetlendiğini belirten Alev, "587 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerle cezai işlem uygulandı ve 76 araç trafikten men edildi. 9 tatilde ciddi bir olay olmadan geçmesinden dolayı memnun olduk" dedi. 7 BIN 500 HASTA
Tatil boyunca Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Acil Servis
'inde 7 bin 500 hastaya sağlık hizmeti verildi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, bayram tatili süresince 30 hemşire ve 70 kadar da diğer personelin hastanede görev yaptığını söyledi. Hastanedeki tüm sağlık personelinin, yoğun sağlık talebini karşılamak için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Başhekim Birol, hastaların en çok travma şikayetiyle Acil Servis'e başvurduğunu belirtti. Opr. Dr. Birol, Kurban Bayramı nedeniyle "acemi kasap" vakası yaşanmadığını, ancak 50'nin üzerinde ev hanımının çeşitli kesikler nedeniyle Acil Servis'e başvurduğunu söyledi.