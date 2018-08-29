Harikasın göztepe

Spor Toto Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak ilk iki maçta sıfır çeken Göztepe
, İzmir
'de Halil'in füzesi ile Fenerbahçe'yi devirdi. Süper Kupa şampiyonluğu ile lige başlayan Akhisarspor Başakşehir deplasmanında kaybederek eli boş döndü ve Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Spor Toto 1.ligde ise Altay İstanbul deplasmanında İstanbulspor'u 5 golle geçerken, Altınordu Karabük deplasmanında, Denizlispor ise kendi evinde 2'şer puan bıraktılar. Balıkesirspor ise Akhisar'da karşılaştığı Osmanlıspor'a farkli kaybetti. Spor Masasında, Onur Tungut, Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor, ligin 3. haftasında Ege takımlırını masaya yatırdı. Onur Tungut: Göztepe'nin Fenerbahçe galibiyeti haftaya damgasını vurdu. Bu galibiyet sürpriz oldu mu? Lebip Timor:
Göztepe, ilk 2 haftadaki oyunuyla kaybederken bile bu sinyalleri vermişti. Gerçekçi olmak lazım, belki oyun olarak göz kamaştıran bir görüntü vermediler ama takım ve oyun disiplininden de hiç taviz vermediler. Zaten büyük takımlara karşı başka türlü de kazanamazsınız. Böyle anlamlı bir galibiyetin jeneriklik bir gol ile süslenmesi 3 puan sevincini daha da katladı. Attığı mükemmel golü, oyunda çıkıncaya kadar sergilediği futbolu ile ayakta alkışlanan bir Halil Akbunar izledik. Bir övgü de taraftara. Bu taraftar her şeyin iyisini, en iyisini hak ediyor. Serhan Çifdalöz:
Göztepe, İzmir'e çifte bayram yaşattı. Göztepe'nin taraftarıyla bütünleşince, yenemeyeceği takım yok. Hem kadro tercihi hem de oyuncu değişikliklerindeki zamanlaması ile Bayram hoca da maça damga vurdu. Halil'in attığı gol, sezon sonuna kadar çok konuşulacak ve çok gösterilecektir. Ayağına da, aklına da sağlık. Onur: Akhisarspor, lige çok kötü başladı. Akigo, hatayı nerede yaptı? Lebip:
Kadrosu yetersiz. 2 kupa kaldırdılar, kasaya para koydular ama kadroya futbolcu koyamadılar. Sakat ve cezalılar da eklenince peş peşe puan kayıpları yaşıyorlar. Başakşehir deplasmanında da bunu yaşadılar. Beraberliği yakalamışken en azından 1 puan çıkarmaları gerekirdi ama golcüleri yok. Transfer bitinceye kadar acil 2-3 takviyeye ihtiyacı var takımın. Serhan:
Süper Kupa finalindeki takım lige başlayamadı. 3 maç geride kaldı ama beklenen Akhisarspor henüz ortada yok. Lebip abiye katılıyorum, çok acik kadro takviyesi lazım. Aksi halde lig onlar için zor geçer. Onur: Altay şov yapıyor. 5 gollü galibiyeti nasıl buldunuz?
Lebip: İstanbulspor, ligin takım oyunu ile öne çıkan bir ekibi. Ancak Altay müthiş bir oyun taktiği ile rakibini bozdu. İlk dakikadan itibaren önde basarak rakibini çıkartmadı ve kazandı ğı her topta da rakibin kalesini salladı. İlk golden sonra İstanbulspor 10 kişi kaldı. Rakibin 10 kişi kalmasına bağlarsak Altay'a haksızlık etmiş oluruz. Zira maç 11'e, 11 oynanırken de Altay üstünlüğü vardı oyunda. Serhan:
İlginç bir maç oldu. Bu ligde 2 sezondur oynayan İstanbulspor belki de ilk kez bu kadar çaresiz kaldı. Bunda Alper hocanın da futbol aklı vardı. Ve tabii ki 3 gol atan Paixao'ya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Müthiş oynadı. Özetle, 3 maç 7 puan. Lige yeni çıkmış olan ve kendi sahasındaki tek maçı seyircisiz oynayan, diğer 2 maçı da deplasmanda geçiren bir takım için bundan iyisi olamaz. Onur: Altınordu neden kazanamıyor? Lebip:
İlk yarı 1-0 Karabük üstünlüğü ile bittiğinde Altınordu'nun kaçırdığı 6-7 net pozisyonu vardı. Ya direğe takıldılar, ya da kaleciye. Ancak görünen o ki, geçen sezon skora etki eden oyuncuların eksikliğini yaşıyorlar. Maçın 2.yarısı başında buldukları gol 1 puandan fazlasına yetmedi. Çok arayacakları 2 puanı da bıraktılar. Serhan:
Takım çok değişime uğradı. Ancak 3 haftadaki izlenimim, gelenlerin gidenleri çok aratacağı yönünde. Zamana ihtiyaçları var. Onur: Denizlispor, kendi sahasında tutuk. Neye bağlıyorsunuz bunu ? Lebip:
Geçen hafta Adana büyük iş çıkarmdılar ama evlerinde Hatayspor karşısında bu oyun coşkuları yoktu. Neticede kendi sahasında oynadığı 2 maçta 4 puan kaybettiler. Hatayspor karşısında çok pozisyon verdiler. Serhan:
Kadro olarak baktığımızda ilk 2 için oynayacak bir kadroları var ama son maçta sergiledikleri futbol bu ışığı vermedi . Onur: Balıkesirspor, sahada neden direnç gösteremiyor? Lebip:
Transfer yasakları yetmezmiş gibi stadı da sezona yetiştiremediler. 2 iç saha maçını Akhisar'da oynadılar. Osmanlıspor'un bu maça çıkıncaya kadar golü yok. Devreye 1-0 yenik gittiler, 2. yarıda skoru eşitlemelerini beklerken ikiyi yediler ve orada bitti maç. Serhan:
Zor pozisyona giriyorlar ama çok kolay gol yiyorlar. Geçen hafta Eskişehir'de de aynı görüntüleri izledik. Kulübeden oyuna girip skora etki yapacak zenginlikleri yok.