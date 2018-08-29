İlk hac kafılesı İzmır’e döndü

HAC ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen hacılar ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı. İlk kafileler Suudi Arabistan
'ın Cidde ve Medine kentlerinden THY'ye ait tarifeli uçaklarla İzmir
'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı
'nda çiçeklerle karşılanan hacılar, kendilerini sabırsızlıkla bekleyen aile bireyleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacıların yakınlarıyla buluşması duygusal anlara sahne oldu. Hacılardan Cezmi Özdemir, "Çok güzel geçti. Biz hacılarımızdan hacılarımız bizden çok memnundu. Allah bütün Müslümanlara nasip eylesin. Mekke'de ve Medine'de hacılarımızı gülle karşıladık. Onlar da bizi sağ olsun burada gülle karşıladı. Tavsiyemiz Müslümanlara genç gitmeleridir. 15-20 yaşında yazılsınlar. 25-30 yaşında hacca gitsinler. Bilinçli tecrübeli kişilerle gitsinler. Çok daha güzel istifade ederler" dedi. Hacılardan Mehmet Dutçu, "Allah herkese o mübarek yerleri gezmeyi nasip etsin. 11 seneden beri bekliyordum" dedi.