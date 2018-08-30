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8 yaşındaki çocuk kendisini vurdu

’de anne ve babasının babannesini bıraktığı 8 yaşındaki Mustafa, iddiaya göre babasının ruhsatsız tabancasını buldu. , silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 30.8.2018
8 yaşındaki çocuk kendisini vurdu
İZMIR'IN Bayındır İlçesi'ne bağlı Demircilik Mahallesi Çınardede Sokak'ta yaşayan Ali ve Derya Ç. çifti, seraya çalışmaya gittiği sırada 8 yaşındaki çocukları Muhammed Mustafa'yı evde babaannesine bıraktı. İddiaya göre, Muhammed Mustafa bir süre sonra habersiz şekilde kendi evlerine giderek babasının tabancasıyla oynamaya başladı.Bu sırada, tabancanın ateş aldı. Muhammed Mustafa, vücuduna isabet eden kuşunla yere yığıldı. Sesin geldiği yere giden babaanne, küçük çocuğu yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞANLIURFA'DA DEFNEDILECEK
8 yaşındaki talihsiz çocuğun cenazesi, ailesi tarafından Adlı Tıp Kurumu'ndan alındı. Ailenin, 'nın cenazesiniö Şanlıurfa'da defnedeceği belirtildi.
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8 yaşındaki çocuk kendisini vurdu
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