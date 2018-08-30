AB bursuyla İrlanda’da eğitime hak kazandı

YAŞAR Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünde öğretim görürken bir yandan da Uluslararası İlişkiler Bölümünde çift ana dal yapan Hayri Can Savaş, geçtiğimiz yıl üniversiteyi birincilikle bitirdi. Bu yıl da Uluslararası İlişkiler Bölümünden 4 üzerinden 4 ortalamayla mezun olan Savaş, eğitim hayatındaki başarısını, Avrupa Birliği'nin (AB
) en önemli bursları arasında gösterilen Jean Monnet Bursu'nu kazanarak sürdürdü. Başarılı öğrenci, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlayan burs kapsamında, İrlanda'nın Dublin kentindeki Trinity College Dublin'de yüksek lisans yapacak. Savaş, "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" üzerine tez çalışmasını yürütecek.