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Bayram tatili sonrası sanayi siteleri doldu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Bayram tatili sonrası sanayi siteleri doldu
KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla milyonlarca kişi ya tatile çıktı ya da akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu tatil süresince de tüm uyarılara rağmen yaşanan trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Uzun tatil sonrasında en büyük yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de oto sanayi siteleri oldu. 'de de tatilde meydana gelen kazalar ve arızalar nedeniyle çok sayıda araç tamircilere getirildi. Yoğunluk karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. İzmir'deki 2. Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Ali Besler, işlerinde yüzde 50'ye varan yoğunluk artışı yaşadıklarını söyledi.
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Bayram tatili sonrası sanayi siteleri doldu
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