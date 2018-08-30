DNA testinden kaçtı gerçek baba çıktı

Yıllar önce eşi Mehmet Acül
'ü İzmir
'de bırakarak Almanya'ya çalışmaya giden Rezzan Acül, iddiaya göre Almanya'da iş insanı Malim Bükcüoğlu (71) ile aşk yaşadı. Bu ilişkiden 1971 yılında Berrin Aşık (47) dünyaya geldi. Acül, Berrin Aşık'ı Türkiye'ye getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu söylediği kocası Mehmet Acül'ün nüfusuna kaydettirdi. Bir süre sonra biyolojik baba Halim Bükcüoğlu
, kızını görmek isteyip, gelince Rezzan Acül, iş insanını hem kızına hem de kocasına 'Yakınım' diye tanıttı. Böylece Bükcüoğlu, kızıyla yakınlık kurdu. Yaklaşık 20 yıl önce de Berrin Aşık'a gerçek babasının kendisi olduğunu açıklayan Bükcüoğlu, kütüğüne alabilmesi için kızından babalık davası açmasını istedi. Bunun üzerine Aşık, dava açtı. Ancak Aşık, Bükcüoğlu'nun bu kez de gerçek babasının kendisinin olmadığını söylemesi üzerine davayı geri çekti. HESABINI SORMAK HAKKIM
Büyük şok yaşayan Berrin Aşık, İzmirli avukat Varol Turbay'a başvurdu. Aşık, 2012 yılında, Halim Bükcüoğlu'na hem babalık hem de babalığı benimsemediği ve kendisine sahip çıkmadığı gerekçesiyle 500 bin liralık tazminat davası açtı. 19 yıl önce ölen Mehmet Acül'ün mezarı 2014 yılında açıldı ve Aşık'ın gerçek babası olmadığı anlaşıldı. Bu kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme heyeti, yaklaşık 1 sene önce de Halim Bükcüoğlu'dan kan ve doku örneği alınıp, DNA testi
yapılmasına karar verdi. Ancak Bükcüoğlu, 8 ay boyunca örnek vermedi. Hakkında yakalama ve zorla getirme kararı çıkarılan Bükcüoğlu, mayıs ayında, İstanbul'da yakalandı. Bükcüoğlu'dan kan ve doku örnekleri alındı. DNA testi sonucuna göre, Bükcüolğu'nun, Aşık'ın yüzde 99.99 biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. 2 çocuğuyla birlikte bir lokma yiyecek bulamadığı günler olduğunu belirten Aşık, "Bugünlerin hesabını sormak, benim hakkım diye düşünüyorum" diye konuştu.