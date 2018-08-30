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’ın çifte gururu

Giriş Tarihi: 30.8.2018
İZBAN’ın çifte gururu
İZMIR Banliyö Sistemi IZBAN, sekizinci isletme yılını geride bırakırken, hem 30 Agustos Zafer Bayramı'nı, hem yas gününü birlikte kutluyor. IZBAN, 30 Agustos 2010 tarihinde Izmir'in kuzey-güney aksında yolculu ön isletmeye basladı. Ilk yılında 24 vagon ve 31 istasyonla hizmet kapasitesine ulasan IZBAN, geride kalan sekiz yıllık süreçte sadece ülkemizin degil, Avrupa'nın bile en hızlı büyüyen raylı sistem isletmecilerinden biri oldu. 2011 yılında 40 milyon yolcu tasıyan IZBAN'da yolcu sayısı geçen yıl 100 milyon olarak gerçeklesti. IZBAN, toplamda ise 500 milyon yolcu tasıma rekorunu geride bıraktı.
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İZBAN’ın çifte gururu
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