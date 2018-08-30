Necip Nasır’dan esnafa: Beni çalıştırın

AK Parti Izmir Milletvekili Necip Nasır
, Izmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birligi (IESOB) Baskanı Zekeriya Mutlu'yu ziyaret etti, esnafın sorunlarını TBMM
'ne tasıyacagını söyledi. Necip Nasır'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren IESOB Baskanı Zekeriya Mutlu, kendisini aralarından biri olarak gördüklerini söyledi. Mutlu, IESOB'nin hazırladıgı, esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren kitapçıgı Necip Nasır'a sundu. Milletvekili Nasır ise, "Halka ve Izmir'e hizmet için kentimizi daha da ileriye tasımak için bu yola çıktım. Farklı bir vekil profili çizmeye çalısıyorum. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve onların sorunlarını dinleyen bir anlayısla hareket ediyorum. 24 saat esasıyla sizin sorunlarınızın takipçisi olacagım. Kısacası; kamu ve mesleki sorunlarınız konusunda hükümetimiz ile ilgili taleplerinizi bana iletin, beni çalıstırın" diye konustu.