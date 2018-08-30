Özgür KAYNAR: Kriz

İşletme eğitimi alanlar ve işletmeciliği yaşayarak öğrenenler iyi bilir... Aslında yaşamın temel kurallarından da biridir. Krizi yönetemeyip girdaba kapılırsan dibi boylarsın!
Tsunami dalgaları gibi üzerine gelen ve geçtiği yeri silip süpüren o krizi kontrol etmeyi başarırsan ise güçlenirsin.
Fırtına sonrasındaki sessizlikte de ibreyi tersine çevirir büyümeye geçersin...
Okyanus ötesinden fitili ateşlenen son ekonomik saldırıyı göğüsleyip kontrolü bırakmayan ülkemiz yine işte böyle bir kritik süreçle karşı karşıya.
Krizin yıkıcı dalgasını atlattık, şimdi ise kriz sonrasındaki süreç yönetiliyor ve milli ekonomiyi güçlendirecek adımlar atılıyor.
Bunlardan biri de kamu alımlarında yerli firmalara pozitif ayrımcılık tanınarak yerli üretime önem verilecek olması. Yerli Malı Haftası'nı
okulda coşkuyla kutlayan kuşağın temsilcisi olarak doğrusu yüreğime su serpildi...
Son yıllarda ithal fırtınasına kapılıp elin oğlunu zengin, kendimizi ise fakir ettiğimiz günleri üzülerek izlemiştim.
Tüketerek tükendiğimiz günlerin tersine dönmesi, bize dayatılan krizden doğan bir fırsat bence.
Kamunun sergilediği bu hassasiyet, milletimizin milli duyarlılığıyla sürecek, kendi değerlerimize sahip çıkmamızın sonucunda milli ekonomimiz ve ülkemiz büyüyecektir.
Bu arada öz değerlerimizin değerini daha iyi anladığımız şu günlerin sembollerinden biri de taksiler!
Kazançlarına göz diken ABD menşeli küresel bir şirkete karşı yaşam mücadelesi veriyorlar bir süredir...
Yalnız da değiller. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere devletimiz
taksicilerin yanında, vatandaş da onlara
sahip çıkıyor.
Ancak...
Kendilerini günümüzün koşullarına göre yenilemeleri koşuluyla! Kısacası krizi fırsata çevirerek yenmeleri gerekiyor.
Bu yönde ilk ses, daha mücadelenin ilk günlerinde İzmir
'den gelmişti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Bu iş kavgayla, kaba kuvvetle çözülmez. Önce iğneyi kendimize batıralım, aynaya bakalım" demişti.
Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Anık, dediğini yaptı ve İzmir'deki taksileri 21. yüzyıl teknolojisine kavuşturacak hamleyi kamuyu da yanına alarak gerçekleştirdi. İzmirli taksiciler de kriz yönetiminde örnek bir başarıya imza attı.
Vatan topraklarında krizin en kanlısının ve çetininin yaşandığı Kurtuluş Savaşı'nı
zaferle taçlandırdığımız 30 Ağustos 1922'nin 96'ncı yıldönümünde kıssadan hisse olsun diye paylaşmak istedim...