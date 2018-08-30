Sol eliyle hayata bağlandı

İzmir
'de yaşayan 18 yaşındaki yüzde 96 engelli Doğa Taşar
'da doğuştan zeka geriliği, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu bulunuyor. Taşar'ın, Serebral Palsi
hastalığı nedeniyle sağ kol ve bacağında da güçsüzlük bulunuyor. Tüm engeline rağmen resim tutkusuyla hayata tutunan genç kız, rahatsızlığı sebebiyle daha güçlü olan sol eli ile resim çiziyor. Eline kalem ve kağıt alınca resmin renkli dünyasına dalan Doğa Taşar, bu yönüyle sadece sol ayağını kullanarak hayata tutunan yazar Christy Brown'u hatırlatıyor. Tasarımlarını kupa bardak üreten bir firma için yapan genç ressam, buradan elde ettiği geliri de tedavi masrafları için kullanıyor. MÜCADELEYI BIRAKMAYACAĞIZ
Kızının 10 yıldır resim çizdiğini belirten anne Aslı Taşar, "Resim, Doğa'nın tutkusu. Doğa'yı kaynaştırma öğrencisi olarak ilkokula vermiştik. Bir süre sonra diğer çocuklardan geri kaldı. Çoğu şeyi anlamayınca sınıfta resim çizmeye başladı. Biz de yeteneğini görünce çok şaşırdık. Çünkü resimle ilgili hiçbir eğitim almamıştı. Şimdi bir senedir haftada bir resim kursuna gidiyor ve kendini iyice geliştirdi. Bazen gece yarısı resim çizmeye başlıyor. O resim bitmeden asla yatmıyor" dedi. Doğa'nın çizdiği resimler için Instagram hesabı açtığını belirten anne Taşar, "Kızımın yeteneğinin duyulmasını istedim. Bu yeteneğin yok olup gitmesini istemiyorum. Sayfa büyük ilgi gördü. Daha sonra bir firma 'Doğa'nın resimlerini kupalara basalım' dedi. Doğa, sipariş üzerine kupa bardaklar için tasarımlar yapıyor. Bu hastalık maliyetli bir hastalık. Çok fazla satış olmasa da buradan elde ettiğimiz gelirle tedavi masraflarına katkı koyuyoruz. Taşar, "Doğa'nın yapabileceği tek iş resim. Resim yapmayı da çok seviyor. Kızımın bu alanda ilerlemesini istiyorum. Yeteneğinin harap olmasını istemiyorum. Biz Doğa ile mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız" diye konuştu.