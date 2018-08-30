Torbalı’da sosyal hayat değışıyor

TORBALI Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez
'in 'Her mahalleye bir meydan' sloganı ile başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde birçok mahalleye meydan kazandırırken merkeze uzak mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Yazıbaşı, Karakuyu, Çapak, Ayrancılar, Torbalı, Saipler, Bozköy, Özbey, Karakızlar ve Pancar mahallerinin meydanlarını yapan belediye, son olarak Düverlik'te meydan düzenlemesi yaptı. 6 bin metre kare alanda yapılan düzenlemede meydanının bulunduğu alana çocuk oyun grupları, fitness takımları ve ailelerin vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuldu. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in geleceğini öğrenen 7'den 70'e tüm mahalle sakinleri meydanda toplandı. Düverlik Mahallesi Muhtarı Fahrettin Ünal, yapılan çalışma ile sosyal hayatlarının değiştiğini dile getirdi. Başkan Görmez, "Halkımız burada yaptığımız çalışmadan son derece memnun. İmkanlarımız doğrultusunda buraya yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.