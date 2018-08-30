Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Torbalı’da sosyal hayat değışıyor

Torbalı’da sosyal hayat değışıyor

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Torbalı’da sosyal hayat değışıyor
TORBALI Belediye Başkanı 'in 'Her mahalleye bir meydan' sloganı ile başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde birçok mahalleye meydan kazandırırken merkeze uzak mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Yazıbaşı, Karakuyu, Çapak, Ayrancılar, Torbalı, Saipler, Bozköy, Özbey, Karakızlar ve Pancar mahallerinin meydanlarını yapan belediye, son olarak Düverlik'te meydan düzenlemesi yaptı. 6 bin metre kare alanda yapılan düzenlemede meydanının bulunduğu alana çocuk oyun grupları, fitness takımları ve ailelerin vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuldu. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in geleceğini öğrenen 7'den 70'e tüm mahalle sakinleri meydanda toplandı. Düverlik Mahallesi Muhtarı Fahrettin Ünal, yapılan çalışma ile sosyal hayatlarının değiştiğini dile getirdi. Başkan Görmez, "Halkımız burada yaptığımız çalışmadan son derece memnun. İmkanlarımız doğrultusunda buraya yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı’da sosyal hayat değışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN