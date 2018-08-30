Yaz sineması 25 Eylül’e kadar sürecek

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, 25 farklı ilçede daha açık hava yaz sineması keyfini yaşatıyor. Yaz başından itibaren Tarihi Havagazı Fabrikası, Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeyapılan gösterimler, 31 Ağustos- 25 Eylül 2018 tarihleri arasında 25 ilçenin akşamlarını da renklendirecek. İlçelerdeki "Açık Hava Yaz Sinemaları" kapsamında, Türk sinemasının son yıllardaki iki başarılı yapımı, "Ayla" ve "Aile Arasında" gösterilecek. Kore Savaşı'nda yaşanan bir hikayeyi anlatan 'Ayla' filmi ile komedi filmi "Aile Arasında" saat 20.30'de başlayacak, ücretsiz ve halka açık olacak.