Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yaz sineması 25 Eylül’e kadar sürecek

Yaz sineması 25 Eylül’e kadar sürecek

Giriş Tarihi: 30.8.2018
Yaz sineması 25 Eylül’e kadar sürecek
İZMIR Büyükşehir Belediyesi, 25 farklı ilçede daha açık hava yaz sineması keyfini yaşatıyor. Yaz başından itibaren Tarihi Havagazı Fabrikası, Kültürpark ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeyapılan gösterimler, 31 Ağustos- 25 Eylül 2018 tarihleri arasında 25 ilçenin akşamlarını da renklendirecek. İlçelerdeki "Açık Hava Yaz Sinemaları" kapsamında, Türk sinemasının son yıllardaki iki başarılı yapımı, "Ayla" ve "Aile Arasında" gösterilecek. Kore Savaşı'nda yaşanan bir hikayeyi anlatan 'Ayla' filmi ile komedi filmi "Aile Arasında" saat 20.30'de başlayacak, ücretsiz ve halka açık olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaz sineması 25 Eylül’e kadar sürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN