Acılı anne feryat etti: Kızımı bana geri verin

BALIKESIR'IN Merkez Altıeylül İlçesi'ne bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde R.D (16), 29 Temmuz gecesi, iddiaya göre Muammer B. tarafından kaçırıldı. Vade (60) ve Hüseyin Duman (65) çifti, jandarma ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. 1 ay geçmesine rağmen kızlarına kavuşamayan Duman çifti, rızası ile kaçtığı gerekçesiyle R.D'nin kendilerine verilmediğini ileri sürerek tepki gösterdi. Vade Duman, "Bir kedi yavrusu olsaydı, şimdiye kadar bulunacaktı. 1 ay oldu, hala haber yok" dedi. Aileyi ziyaret eden Balıkesir Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan da Muammer B'nin daha önce de 16 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdığını söyledi.

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