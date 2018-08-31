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Aşkın: 13 ayda bın 50 terörist yakaladık

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Aşkın: 13 ayda bın 50 terörist yakaladık

Ticaret Odası (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yönetiminde gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve çok sayıda üyenin yer aldığı meclis toplantısının konuğu İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu. 'nin ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını bildiren Aşkın, ancak iş dünyasının çok çalışarak, istihdam yaratarak, üreterek bu saldırıya yanıt vermesi gerektiğini vurguladı. İstihdam oldukça insanların suçtan uzaklaştığına değinen Aşkın, bu konuda iş dünyasına çok iş düştüğünü belirtti. İzmir emniyeti olarak çok başarılı operasyonlar yaptıklarını ifade eden Aşkın, risk analizi grubunda son 13 ayda bin 50 terör örgütü üyesi yakaladıklarını bildirdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de yarın OSB için Menderes'te yer bakmaya gideceklerini söyledi.

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Aşkın: 13 ayda bın 50 terörist yakaladık
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