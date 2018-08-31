‘Atatürk Vagonu’nu çöplüğe çevirdiler

KURBAN Bayramı'ndaki 9 günlük tatilde, İzmir'in turizm cenneti beldelerindeki kumsallarda çöp yığınları oluşurken, bazı kişilerin duyarsızlığı, şehir merkezine de yansıdı. Günde 300 bin yolcunun taşındığı İZBAN'ın en işlek istasyonlarından Alsancak Garı çıkışında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'den 1935 yılına kadar yurt gezilerinde seyahat ettiği ve içinde kişisel eşyalarının bulunduğu tren vagonu sergileniyor. Vagon, 2007'de İzmirlilerce daha rahat görülebilmesi için o dönem TCDD Parkı'ndan garın önüne taşınmıştı. Önünde Atatürk'ün fotoğrafının da yer aldığı, 45 tonluk vagonun bulunduğu alan, kısa korkuluklarla korumaya alındı. Buna rağmen duyarsız kişilerin pet şişe ve karton kutu gibi çöplerini bu alana atmaları, tepkilere neden oluyor. İstasyonun önüne güvenlik nedeniyle konulmayan çöp kutusunun yaklaşık 100 metre uzaklıkta olmasına rağmen duyarsız kişiler, ellerindeki çöpü tarihi vagonun altına bırakmaktan çekinmiyor. Temizlik işçileri, 2 saatte bir vagonun altını temizleseler de çöpler yeniden hızla doluyor.

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