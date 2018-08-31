Ege’yi bayram coşkusu sardı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi ge Bölgesi'nin tamamında coşkuyla kutlandı. izmir, Manisa, Denizli, Balıkesir, Aydın ve Uşak'ta törenler gerçekleştirildi. Kutlamaların yapıldığı alanlar sabahın erken saatlerinde n itibaren vatandaşlların akınına uğradı. İzmir'deki törenlerin adresi her zaman olduğu gibi yine Cumhuriyet Meydanı oldu. Törende, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Valiliği'ne geçildi. Vali Ayyıldız, beraberindeki protokol üyeleriyle burada tebrikleri kabul etti. Daha sonra çok sayıda vatandaşın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na geçen Vali Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Recep ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, tören aracından halkın bayramını kutladı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Protokol, konuşmaların ardından tören geçişi yapıldı. Askerlerin geçişi esnasında vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

COŞKU TAVAN YAPTI

Büyük zaferin 96 yıl dönümünde Aydın'da valilik önünde yapılan törende, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Manisa Valisi Hakan Güvençer ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk koydu. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer daha sonra makamında tebrikleri kabul etti, asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi, dualar okundu. Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan tören, Vali Salim Demir ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.Vali Demir ve Belediye Başkanı Cahan'ın vatandaşların bayramının kutlamasından sonra şiirler okundu. Halk oyunları gösterisinden sonra tören sona erdi. Balıkesir'deki kutlamalar ise, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunumu ile başladı. Kuvayi Milliye alanında devam eden etkinlik- lere Balıkesir Vali- si Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğ.Gen.Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve vatandaşlar katıldı. Protokol, halkı ve askerleri selamlayarak bayramlarını kutladı.

ŞEHİT EMANETLERİ SERGİSİ AÇILDI

Denizli'de Gazi Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, gazi ve askerlerin geçişi sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Şehitlerimizin Emanetleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "1071'den bugüne kadar milyonlarca büyüğümüzün ödediği bedelleri unutmamak gerekiyor. Onları hep anmamız gerekiyor. Şehitlerimizin emanetlerine sımsıkı sahip çıkmak gerekiyor. Şehitlerimizi unutmayacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" dedi.