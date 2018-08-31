Emlak Fuarı ekonomik savaşta ‘cephe’ olacak

ELIT Fuarcılık Genel Müdürü Alper Çiçekçi, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek olan İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nın, ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı önemli bir cephe olacağını ifade etti. Bir ülkenin ayakta kalabilmesi, kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için ekonominin çok yönlü biçimde ilerlemesi ve korunması gerekmekte olduğuna dikkat çeken Çiçekçi, "Bu da piyasaların güven içerisinde işlemesi ve yürütülmesi ile alakalıdır. Bugün ABD, Türkiye'de işte bu ortamı engellemeye çalışarak, Türkiye'ye gelecek yatırımları durdurmaya çalışmaktadır. Burada bizlere düşen görev işlerimize çok daha fazla sarılarak piyasaları canlandırmak, Türkiye'ye sıcak para akışını sağlamak olacaktır. Bizler de hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalarımızla İzmir'de birçok önemli projeyi, yine birçok yabancı yatırımcı ve ziyaretçi ile buluşturacağımız İzmir Emlak Fuarı ile işte bu savaşa destek olacağız. Örneğin bu fuarımızda tam 13 farklı ülkeden yatırımcı uzmanları yer alacak" dedi. Yatırımcılara çağrıda bulunan Çiçekçi "Gelin bu savaşta, bu cephede siz de yerinizi alın" diye konuştu.

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