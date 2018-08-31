Fındık kırıntıları Ömer’i felç etti

Manisa'da Hatice (32) ve İbrahim Şahin (35) çiftinin 3 yaşındaki oğulları Ömer Yasir Şahin, 25 Aralık 2017 tarihinde soluk borusuna kaçan fındık kırıntıları nedeniyle nefes alamayıp, beyni 5 dakikadan fazla oksijensiz kaldı. Felç olan minik Ömer'in bu sırada duran kalbi de hastanede yeniden çalıştırıldı. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'sevk edilenlen küçük çocuğun akciğerinden 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla beslenme sırasında zarar gören midesinden de ameliyat olan, geçen 16 Mart'ta da taburcu edilen minik Ömer, yürüyemez, konuşamaz ve ailesini de tanıyamaz hale geldi, kolları kasılı durumda kaldı.

DESTEK BEKLİYOR

Tedavi sürecinde oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için uzun süre hastanede kalan, bu nedenle çalıştığı fabrikadaki işinden çıkarılan baba İbrahim Şahin, kendilerine eşi üzerinden bin 80 lira evde bakım ücreti ödendiğini, başka gelirleri bulunmadığı için ilaç ve tedavi masraflarını karşılayamadıklarını söyledi. Baba Şahin, "Ömer'in fizik tedavi görmesi gerekiyor. Ancak devletin, masraflarını karşıladığı rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı haftada 2 saatlik fizik tedavi, Ömer'in iyileşmesi için yeterli olmuyor. Ömer'in özel bir kurumdan fizik tedavi desteği alması gerekiyor. İstanbul'da tedavi edilebileceğini duyduktan sonra İstanbul'a götürdük. Eşime evde bakım için destek olmam gerekti. İş yerime tüm raporları ilettim. Ama en ihtiyacım olduğu sırada işten çıkarıldım. Oğlumun tedavi masraflarını karşılayabilmek için maddi desteğe ihtiyacımız var" dedi. Aileleri uyaran KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, "Özellikle 1 ile 2 yaş arası çocuklarda yabancı cisim yutma ve buna bağlı solunum sorunları sıktır. Solunum yollarına kaçan yabancı cisimler arasında en sık saptananlar, çekirdek, fındık, fıstık gibi kuru yemişler, kuru üzüm, çiğnenmemiş besin artıkları ve oyuncak parçalarıdır. Bu tür besinler ve küçük parçalı oyuncaklar/ cisimler 3 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir" dedi.