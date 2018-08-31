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Foça’ya müjde üstüne müjde

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Foça’ya müjde üstüne müjde

AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan ve tarım ve yönetim kurulu üyesi , Rektörü Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'ı ziyaret etti. Bölgenin kalkınması açısından üniversiteler ile iş birliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Çalışkan, "Üniversitemiz ilçemize kuracağı teknopark ile Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş ise, "Hukuk, mühendislik ve tıp fakülteleri de açacağız. Ayrıca 'in kuzeyinde üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir tıp fakültesi yok. Bunu da kuruyoruz" diye konuştu.

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Foça’ya müjde üstüne müjde
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