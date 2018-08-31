Göztepe 2’de 2 yapmak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe,yarın deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Fenerbahçe müsabakasının özellikle ikinci yarısında kendilerine yakışan futbolu ve mücadeleyi sergilediklerini belirten Bektaş, "Alanyaspor maçında da gereken mücadeleyi ve oyun disiplinini göstereceğiz. Her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde Alanya'dan hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz" diye konuştu. Öte yandan Alanya karşısında son transferler Sokol Cikalleshi ile Cameron Jarome'un oynama ihtimalinin düşük olduğunu belirten Bektaş, "Cikalleshi milli maç arasından sonra toparlanır. Jarome ise yüzde 100 hazır olmaz. Cikalleshi 2 senedir istediği seviyede değil ama kaliteli bir futbolcu. Bizde o çıkışı yakalayacağına inandığımız için burada. Jerome'un da kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bize çok fazla artı getireceğini düşünüyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU