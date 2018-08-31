İzmir’de maraton heyecanı yaşanacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6'ncı kez düzenleyeceği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, 2 Eylül Pazar günü koşulacak. 22 kilometrelik parkurda, sıcak havaya önlem olarak su ve sünger istasyonları kurulacak. Uluslararası AIMS (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) sertifikalı Yarı Maraton yarışı saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca devam edilerek İnciraltı Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi sonundaki Beşyol Otobüs Durağı'ndan dönülecek parkur, tekrar aynı güzergah takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

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