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Kutlama yolunda hayatını kaybetti

’ya bayram kutlamalarına gidenleri taşıyan araç, sağ şeritte durunca arkadan gelen tır çarptı. öldü

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Kutlama yolunda hayatını kaybetti

İZMIR çevre yolunda Buca'dan Gaziemir istikametine seyreden İsmail Madenci idaresindeki 06 K 0494 plakalı otomobil, çevre yolu Kaynaklar çıkışında sağ şeritte durdu. Bu sırada aynı yönde giden H.Y. idaresindeki M OM 833 yabancı plakalı tır, otomobile çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü Madenci'nin kızı Gülbeyaz ile 20 yaşındaki araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye acil kurtarma sağlık ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

KUTLAMAYA GIDIYORLARDI
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uzuntepe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan Madenci'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan, otomobil sürücüsü Madenci'nin polise verdiği ilk ifadesinde, kızını ve kızının arkadaşını 'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Havaalanına bırakmak amacıyla yola çıktıklarını söyleyerek, "İhtiyaç gidermek için aracı sağa çektim. Emniyet şeridine park ettiğimi düşündüm. Ancak en sağ şeritte durmuşum" dediği öğrenildi.

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