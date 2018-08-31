Manisa’da dolu tarım tarlalarına zarar verdi

MANISA'NIN başta Sarıgöl, Saruhanlı ve Akhisar ilçeleri olmak üzere geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış, şiddetli rüzgar ve dolu, ekili tarlaları, üzüm bağlarını ve zeytinlikleri vurdu. Bazı bölgelerde zarar oranı, yüzde 100'e ulaştı. Çimentepe, Çanakçı, Özpınar, Emcelli ve Bahadırlar mahalleleri ile eski mezbaha bölgesinde su baskınları olduğunu belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çetin Yıldız, "Derelerden taşan sel suları, üzüm bağlarına girdi. Sergide kurumakta olan üzümlerin ıslanmasına neden oldu" dedi. Ziraat Mühendisi Derya Öztürk Aydın, "Hasar büyük. Önümüzdeki yılları da etkileyecektir" dedi. Öte yandan zeytin üreticileri ise yetkililerden yardım istedi.

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