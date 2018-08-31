Pamukkale 2 milyon ziyaretçi hedefliyor

UNUTULMAZ ANLAR

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'ye yerli ve yabancı turist akını devam ediyor. Yaz sezonunun sonuna yaklaşıldığı şu günlerde Pamukkale, özellikle yabancı turistlerin en uğrak turizm noktalarından biri oldu. Geçen yıllara oranla ziyaretçi sayısının sürekli artış gösterdiği Pamukkale'yi 2018'in ilk 6 ayında 780 bin, Kurban Bayramı'nda ise 104 bin turist ziyaret etti. İlk kez görenler kadar, her yıl gelen ziyaretçilerine unutulmaz anılar yaşatan Pamukkale'ye yıl sonuna kadar 2 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Girişlerin 35 lira olduğu Pamukkale'de ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

"FANTASTIK BIR MEKAN"

RENKLI bir papağan da ziyaretçilerin başına omzuna konarak fotoğraflarda adeta rol çalıyor. Pamukkale'ye Almanya'dan geldiğini söyleyen ziyaretçilerden Günay Karatepe, "Vatanımıza geldiğim her sene buraya uğrarım. Çok güzel, her yer bembeyaz" dedi. Pamukkale'ye daha önce de geldiğini ifade eden İngiliz uyruklu Jayne Robertson, "Buraya birkaç defa daha geldim. Çok barışçıl bir yer" dedi. İngiltere'den geldiklerini dile getiren eşi Chris Robertson ise, "Pamukkale dünyanın çok güzel bir köşesi. Hierapolis Antik Kenti, fantastik bir mekan. Buraya bizim gibi turist olarak ya da tur atmak içinde gelebilirsiniz" diye konuştu.