Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sahneye uçaktan paraşütle inecek

Sahneye uçaktan paraşütle inecek

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Sahneye uçaktan paraşütle inecek

DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80'lerin ünlü İngiliz grubu The Godfathers'ın da aralarında olduğu 100'e yakın sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali, geçtiğimiz gün 3 farklı sahnede gerçekleştirilen konserlerle başladı. 32 bin müzikseverin katıldığı festivalin ilk gününde "Siyah Sahne"de Teoman, & Boom Pam ve 'in yanı sıra Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, Niyazi Koyuncu ve Jakuzi müzikseverlerle buluşurken, "Kırmızı Sahne"de ABD'li şarkıcı Della Miles, Hey! Douglas, Sena Şener, Sufle, Ufuk Beydemir, Ümit Olgun & Paryalar, Dilhan Şeşen ve Pagos konser verdi. Bu yıl ilk kez kurulan "Akustik Sahne"de ise Yeni Türkü, Ezgi Aktan ve What Da Funk performans sergiledi. Festivalde pazar günü sahne alacak şarkıcı , bin metre yükseklikte, uçaktan özel olarak tasarlanmış paraşütüyle atlayarak, festival alanına inecek. Festival öncesi İzmir'in Selçuk İlçesi'nde deneme atlayışı yapan Cepkin, "Dünyada bir ilk bu. Daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır söylediğimiz, hayalimiz olan bir şeydi. 8 yıldır paraşütle atlayış yapıyorum. 650 atlayışım var. Hedefi seven biriyim. Hem hayatta hem de paraşütte. Zaten buna güvenerek, bu işi yapıyorum. Hedefçi olmasam yapılabilir bir iş değil. Geçmişte enteresan atlayış deneyimlerimi de bu işe katarak festivalde atlayış yapabileceğimi düşündüm" dedi. Kısa süre önce evlenen Hayko Cepkin, eşi Aslı Kula'nın da kendisine destek verdiğini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahneye uçaktan paraşütle inecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN