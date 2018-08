Sahneye uçaktan paraşütle inecek

DÜNYACA ünlü heavy metal grubu Sepultura ve 80'lerin ünlü İngiliz grubu The Godfathers'ın da aralarında olduğu 100'e yakın sanatçının sahne alacağı Zeytinli Rock Festivali, geçtiğimiz gün 3 farklı sahnede gerçekleştirilen konserlerle başladı. 32 bin müzikseverin katıldığı festivalin ilk gününde "Siyah Sahne"de Teoman, Selda Bağcan & Boom Pam ve Mabel Matiz'in yanı sıra Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, Niyazi Koyuncu ve Jakuzi müzikseverlerle buluşurken, "Kırmızı Sahne"de ABD'li şarkıcı Della Miles, Hey! Douglas, Sena Şener, Sufle, Ufuk Beydemir, Ümit Olgun & Paryalar, Dilhan Şeşen ve Pagos konser verdi. Bu yıl ilk kez kurulan "Akustik Sahne"de ise Yeni Türkü, Ezgi Aktan ve What Da Funk performans sergiledi. Festivalde pazar günü sahne alacak şarkıcı Hayko Cepkin, bin metre yükseklikte, uçaktan özel olarak tasarlanmış paraşütüyle atlayarak, festival alanına inecek. Festival öncesi İzmir'in Selçuk İlçesi'nde deneme atlayışı yapan Cepkin, "Dünyada bir ilk bu. Daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır söylediğimiz, hayalimiz olan bir şeydi. 8 yıldır paraşütle atlayış yapıyorum. 650 atlayışım var. Hedefi seven biriyim. Hem hayatta hem de paraşütte. Zaten buna güvenerek, bu işi yapıyorum. Hedefçi olmasam yapılabilir bir iş değil. Geçmişte enteresan atlayış deneyimlerimi de bu işe katarak festivalde atlayış yapabileceğimi düşündüm" dedi. Kısa süre önce evlenen Hayko Cepkin, eşi Aslı Kula'nın da kendisine destek verdiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU