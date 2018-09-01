Akhisarspor’a zorlu rakipler

ZİRAAT Türkiye Kupası
'nın son şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu'nda İspanya'nın en güçlü takımlarından Sevilla'nın yanı sıra Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege'le eşleşti. Kura çekimi Monaco'da yapıldı. Akhisarspor'un rakiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni 3'ü 2013-2016 yılları arasında üst üste olmak üzere toplam 5 kez kazandı. İspanyol temsilcisi, UEFA Süper Kupa
'yı da 1 kez müzesine götürdü. Sevilla'nın kadrosunda Andre Silva, Nolito, Jesus Navas, Simon Kjaer, Aleix Vidal gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Akigo, Ege Bölgesi'ni 15 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında temsil edecek. Öte yandan Spor Toto Süper Lig
'de bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.