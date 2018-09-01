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Akhisarspor’a zorlu rakipler

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Akhisarspor’a zorlu rakipler
ZİRAAT 'nın son şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu'nda İspanya'nın en güçlü takımlarından Sevilla'nın yanı sıra Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege'le eşleşti. Kura çekimi Monaco'da yapıldı. Akhisarspor'un rakiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni 3'ü 2013-2016 yılları arasında üst üste olmak üzere toplam 5 kez kazandı. İspanyol temsilcisi, UEFA 'yı da 1 kez müzesine götürdü. Sevilla'nın kadrosunda Andre Silva, Nolito, Jesus Navas, Simon Kjaer, Aleix Vidal gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Akigo, Ege Bölgesi'ni 15 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında temsil edecek. Öte yandan 'de bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.
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Akhisarspor’a zorlu rakipler
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