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Altay taraftarıyla buluşuyor

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Altay taraftarıyla buluşuyor
SPOR Toto 1. Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayan Altay, bu akşam evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Ümraniyespor'u konuk ettiği ilk iç saha maçında tribün gücünden yoksun kalan siyahbeyazlılar, ilk kez taraftarıyla buluşacak. Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 10, ev sahibi ve konuk seyirci için 27.5 lira olarak belirlendi. Geçen hafta deplasmanda İstanbulspor'u 5-0 yenerek dikkat çeken siyah-beyazlılar, ligde 1 puanı bulunan Adanaspor'u yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde Necdet dışında eksik bulunmuyor.
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Altay taraftarıyla buluşuyor
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