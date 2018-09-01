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Büyük zafer’ın coşkusu meydanları doldurdu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Büyük zafer’ın coşkusu meydanları doldurdu
İzmır'de, nedeniyle çok tavan yaparken, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliklere katıldı. 30 Ağustos'un 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Karşıyaka, Menderes, Aliağa, Foça, Gaziemir, Balçova'da da coşku tavan yaptı. Karşıyakalılar'ın büyük ilgi gösterdiği kutlama programı fener alayı ile başladı. Akşam saatlerinde belediye binası önünde toplanan binlerce Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde Türk Bayrakları ve fenerler ile çarşı içinden iskeleye yürüdü. Belediye bandosu, korteje marşlarla eşlik etti. Menderes'te 2 metre genişliğinde 160 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı ile atandaşlar yürüyüş gerçekleştirdi. İlçedeki coşku sevilen sanatçı 'un konseriyle tavan yaptı. Aliağa'da, fener alayı ve zafer yürüyüşü ve havai fişek gösteresi yapıldı. Foça'da fener alayı ve Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Balçova'da ise, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin gala gecesi birleşti.
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Büyük zafer’ın coşkusu meydanları doldurdu
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