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Devrilen tır küle döndü

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Devrilen tır küle döndü
BALIKESİR yakınlarında, geçtiğimiz gece yönüne giden, 06 JSB 61 plakalı bira yüklü tır, Pamuklu mevkisinde kontrolden çıkıp, devrildi. Araç içersinde sıkışan ve kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazayı gören bir otobüs firmasının muavini tarafından araçtan yaralı olarak çıkartıldı. Sürücü daha sonra ortadan kaybolurken, yakıt tankındaki çevreye yayılan yakıt alev aldı. Tır cayır cayır yanarken, İzmir karayolunda korku dolu anlar yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken, İzmir- Balıkesir karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve çevrenin temizlenmesinin ardından, İzmir- Balıkesir karayolu, yaklaşık 2 saat sonra trafiğe açıldı. Bu sürede, İzmir yönüne 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Devrilen tır küle döndü
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