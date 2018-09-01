Elinizi çabuk tutun

BAŞTA BMW
olmak üzere Mini, Land Rover
ve Jaguar gibi premium segment markanın yetkili bayiliğini yapan Özgörkey Otomotiv
Genel Müdürü Ozan Yıldız, kur zamları öncesi araba almak isteyenleri uyardı. Yeni zamların ekim ayı ve sonrasında artarak geleceğini belirten Yıldız, "Dışa bağımlı ithal araçlarda kur baskısı ciddi şekilde yaşanıyor. Ama stoktaki arabalarda fiyatlar henüz zamlanmadı. Bu yüzden otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun" dedi. Otomotiv sektöründe bu yıl daralma yaşandığını belirten Yıldız, "Geçen seneye göre binek otomobil satışları bu yılın ilk altı ayı için yüzde 16 düştü. Lüks segmentte ise ilk altı ayda sadece yüzde 1 düştü. BMW satışları yüzde 13 artış gösterdi" diye konuştu. BMW'nin en çok satan modellerinden olan BMW 5 serisinin özellikle 1.6 lt benzinli motorunun fiyat/performans dengesinin İzmirliler tarafından çok sevildiğini belirten Yıldız, yeni piyasaya çıkan BMW X2 modelinin de müşteriler tarafından oldukça beğenildiğini sözlerine ekledi.