Genç kartallar diploma aldı

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İZMIR'DE, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından astsubay çavuş rütbesiyle mezun olan 85 öğrenci, diplomalarını törenle aldı. Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran ve mezun astsubayların aileleri katıldı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Kurmay Albay Ender Kartal, yaptığı konuşmada, 80'i Türk, 4'ü Somali ve biri de Afgan uyruklu olmak üzere toplam 85 öğrencinin astsubay rütbesiyle mezun olduğunu söyledi. Törende mezun öğrenciler adına dönem birincisi Astsubay Çavuş Kaan Kırma, mezun arkadaşlarına yemin ettirdi. Kırma, ardından diplomasını Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in elinden aldı ve okul yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından okul sancak devir teslimi yapıldı. Tören, mezun öğrencilerin yürüyüşüyle sona erdi.