Hurda satarak tedavi olmaya çalışıyor

Denızlı'nın Sarayköy İlçesi'nde yaşayan Turan Özcan (43), ayağındaki toplardamarlardan birinin tıkanması ve ayağının giderek çürümesiyle ailesine bakmakta zorlanıyor. Yürümekte güçlük çeken Özcan, normal bir işte çalışmaya ayağı engel olduğu için geçimini hurda ya da plastik toplayarak sağlamaya çalışıyor. Özcan, hastalığının tedavisinin zor olduğunu ve zaman gerektirdiğini ifade ediyor. Annesine ait eski bir evde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan Özcan'ın evinin çatısında büyük delikler bulunurken, evin bazı yerlerinde tavan bulunmuyor. Özcan, yapılacak yardımların yanı sıra kendi parasını kazanabilmenin derdinde olduğunu ve Denizli
liler'den hurdalarını kendisine vermeleri durumunda evini geçindirebileceğini söylüyor. 10 yıl önce bu hastalığa yakalandığını söyleyen Özcan, daha önce tır şoförlüğü yaptığını ve hastalık sonrasında işini kaybettiğini belirtti. Özcan, "Ayağımda toplardamar tıkanıklığı var, yüksek tansiyonum var. Sattığım hurdalarla sıhhatime kavuşup çocuklarımı okutmaya çalışıyorum" dedi.