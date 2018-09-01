İEF 87. kez açılıyor

FUAR İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR
DÜNYANIN en eski fuar
ları arasında gösterilen İzmir
Enternasyonal Fuarı (İEF) 87. kez kapılarını açacak. İZFAŞ tarafından Kültürpark'ta düzenlenecek İEF, 7 Eylül'de açılacak ve 16 Eylül'e kadar sürecek. Ana sponsorluğunu Folkart, inovasyon ana sponsorluğunu Vestel, etkinlik sponsorluğunu da Migros'un yaptığı fuarda bu yıl partner ülke Sırbistan, odak ülke ise Hindistan olarak belirlendi. Fuarın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, "Cephede birbiriyle savaşan ülkeler fuarda buluşuyor. Bu durum fuarın ayrıca tarihini ve misyon zenginliğini göstermektedir" dedi. CUMHURIYET'İN İLK FUARI
VESTEL'IN Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler de fuara iştirak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Dünyada 30'u aşkın fuara katılıyoruz. Vestel olarak hem ülkemizi hem de şirketimizi temsil ediyoruz. İzmir Fuarı, Cumhuriyet'in ilk fuarı olmasından dolayı bizim için çok önemli. Bundan sonra her zaman İzmir ile beraber fuarın katılımcılarından olacağız" diye konuştu. İEF'ye 3. kez sponsor olduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise, "İzmir, dünyada parmakla gösterilecek şehirlerin başında geliyor. Fuara ana sponsor olmaktan gurur duyuyoruz" dedi