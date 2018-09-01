İnşaat sektörü nefes alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın inşaat sektörüne yönelik yürüttüğü konut kampanyası ile İzmir
'de toplamda 11 bin 500 stok konutun satılmasına umut doğdu. Faiz indirimi ve ödeme kolaylığı ile birlikte konut stokunun eritilmesi hedeflenirken, İzmir'de sektörün önde gelenleri ise konut kampanyasının ekonomiye can vereceği görüşünde birleşti. 250 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe yaşanacak talep artışı ise tüm ekonomiyi güçlendirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle hazırlanan konutta indirim kampanyası, gayrimenkul sektöründe geniş yankı buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyaya Emlak Konut
, İller Bankası, Kiptaş, Oyak İnşaat
ile sektörün derneklerine üye firmalar destek veriyor. Faizin 0.98'e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 yerine yüzde 10 peşinat verecek. İzmirli sektör temsilcileri de bu kampanyanın olumlu etkilerine işaret etti, ekonomiye katkı sağlayacağını dile getirdi. ÖNEMLI BIR GELIŞME
Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıkladığı 0.98'lik faiz oranı sektör adına önemli bir gelişme. Özellikle mevcut stokları eritmek için doğru bir hareket. Biliyorsunuz inşaat pek çok farklı sektörü de besleyen bir özelliğe sahip. Gözde Grup olarak bu kampanyaya destek veriyoruz ve 60 ay vadeli 0.98'lik faiz oranıyla konut satışı gerçekleştiriyoruz. Dileyenler konut bedelinin yarısını peşin, yarısını da bizim sağlayacağımız 0.98'lik faiz kampanyasıyla ödeyebilecekler" diye konuştu. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, "Kampanya ile 500 bin liralık bir konut 10 yılın sonunda neredeyse 650 bin lira gibi bir rakama gelmiş oluyor. Bu son derece düşük bir faiz oranı. Sektörün yeniden ivme kazanacağını düşünüyorum. Konut satışlarının artması büyüyen bir etkiyle ekonomiyi de olumlu etkileyecek" diye konuştu. EKONOMIYI CANLANDIRACAK
Libertas Kurucusu Bekir Dalay, "Bu kampanya sektör ve yatırımcılar adına faydalı olacaktır. Çünkü Türkiye'de faiz oranları konusunda bir müdahale beklentisi vardı. Bu kampanyanın psikolojik anlamda da olumlu etkileri olacaktır. Konut satışlarının artmasıyla birlikte ekonominin hatta uzun dönemde enflasyonun da olumlu olarak etkileneceğini düşünüyorum" dedi. Kampanyanın piyasaya canlılık getireceğini belirten MÜFED Başkanı İsmail Kahraman, "Kampanya ile büyük inşaat projelerindeki stokların yüzde 20-25'inin satılması hedefleniyor. Böyle büyük projeler için iyi bir çalışma. Küçük ve orta ölçekli projeler için de çalışma var mı yok mu bilmiyorum. Türkiye genelinde 300 binin üzerinde yapsatçı diye tabir ettiğimiz küçük müteahhitler var. Bu kampanya belki de yüzde 5 ya da 10'una tekabül ediyor. Yapsatçılar da bizi arıyorlar. Aslında yapılan uygulamada küçük ve orta ölçekli müteahhitleri kapsamıyor. Kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesini Bakanımızdan bekliyoruz. Esnaf düzeyindeki müteahhitimizin de durumu dikkate alınmalı" dedi.