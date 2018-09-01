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İzmirgaz’a akademik destek

Giriş Tarihi: 1.9.2018
İzmirgaz’a akademik destek
ile İzmirgaz ile arasında, lisansüstü programlar için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, 440 çalışanı bulunan İzmirgaz, akademik alanda desteklenecek. Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Çağrı Bulut ve İzmirgaz İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürü Cevahir Birer katıldı. Yaşar Üniversitesi'nin belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir için eğitim işbirliklerinin devam edeceğini söyledi.
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