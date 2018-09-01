Silahı çekmecede dolu halde bırakmış

İzmir
'in Bayındır İlçesi'ne bağlı Demircilik Mahallesi Çınardere Sokak'ta meydana gelen olayda çiçek serasında çalışan Ali ve Derya Çelik çifti, işe giderken 8 yaşındaki çocukları Muhammed Mustafa Çelik
'i evde bırakıp mesai yapmaya gitti. Minik Muhammed, babasına ait ruhsatlı olduğu belirtilen tabancayı çekmeceleri karıştırırken buldu. İçi mermi dolu olan tabanca ile oynamaya başlayan Çelik, silahın ateş almasıyla boynundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Muhammed Mustafa Çelik'in cenazesi, buradaki otopsi işlemlerinin ardından dedesi ve babası tarafından alınarak memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne götürüldü. ÇEKMECELERI KARIŞTIRMIŞ
Oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan 4 çocuk babası Ali Çelik, Egeli Sabah'a konuştu. Hala olayın etkisinde olduklarını belirten acılı baba, olaydan önce eşi Derya Çelik ile birlikte çiçek serasına çalışmaya gittiklerini belirterek, "Ben ve eşim olay sırasında birlikte işteydik. Her sabah oğlumu dedesine gönderiyordum. Olayın yaşandığı gün de çıkarken 'dedene git' diye tembihledim. Ancak sözümü dinlemeyip dedesine gitmemiş. Biz işteyken evin içini aramış, çekmeceleri karıştırmış. Tabancayı çekmecenin içine saklamıştım. Muhammed sakladığım silahı çekmeceden bulmuş. Şarjör de zaten silaha takılıydı. Ancak emniyetteydi. Silahın emniyetini nasıl açtığını bilemiyorum. Tabanca ile evde oynarken kendini vurmuş. Silah emniyetini açması kolay bir şey değil. Bunu nasıl yaptığı hala bilemiyorum. Silah sesini duyunca dedesi ambulans çağırmış. Sağlık ekibi gelince kontrol etmiş ve hayatını kaybettiğini anlaşılmış. Çok üzgünüz. Hala olayın şokundayız" diye konuştu.