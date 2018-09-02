87. İEF için geri sayım başladı

İZFAŞ tarafından 7-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, kapılarını 87. kez açmak için gün sayıyor. İzmir başta olmak üzere, Türkiye'den ve dünyadan ziyaretçilerini bekleyen fuar, on gün sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Ana teması 'teknoloji' olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu alanda son teknolojik gelişmeleri İzmir'de buluşturacak. Fuar öncesinde İzmirliler kent genelinde gerçekleşen balon korteji ile fuara davet ediliyor. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan ve vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte Gündoğdu Meydanı'na gelen kortej, tahta bacaklı performans sanatçısı önderliğinde Kordon'da ilerledi. Beraberindeki 10 gösteri performans sanatçısı, beş kişiden oluşan bando ekibi, iki balon sanatçısı, bir make up sanatçısı, bir kostüm görevlisi ve iki süpervizör eşliğinde renkli bir kortej gerçekleştiren ekibe, sahilde oturan İzmirliler sevgi gösterilerinde bulundu.

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