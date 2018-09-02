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Afra bebek ilik nakli bekliyor

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Afra bebek ilik nakli bekliyor

İZMIR Kemalpaşa'da Altun ve Recep Arabacı çiftinin down sendromlu 2 yaşındaki kızı 'e geçen yıl temmuz ayında, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Bunun ardından Afra bebeğe, Çocuk Hastanesi'nde 6 kür kemoterapi uygulandı. Ancak doktorlar, bir ay önce, minik Afra Eylül'e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi. Baba Recep Arabacı (26), donör olmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi'ne kan vermelerinin yeterli olduğunu söyledi.

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Afra bebek ilik nakli bekliyor
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