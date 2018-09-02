Çocuklar sosyal medyanın zararlarından korunacak

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı, 81 ilde bulunan gençlik merkezleri aracılığıyla 'Sanalda Kaybettiğimiz Gerçekler ve Sosyal Medya Ahlakı' konulu bir proje başlattı. Proje kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesinde de çalışma yapıldı. İlçedeki tüm camilerde gerçekleştirilen seminerle, çocuklara sosyal medyanın yanlış kullanımı ile zararları konusunda bilgiler verildi. Çocuklara sosyal medyanın yanlış kullanımı sonucu doğabilecek sorunlar, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri, yönlendirici olumsuz algılar örnekleriyle anlatıldı. Salihli Gençlik Merkezi liderlerinden Emel Bozkurt, "Özellikle çocuklara sosyal medyayı veya teknolojiyi nasıl faydalı bir şekilde kullanabileceklerini anlatmaya çalıştık. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin daha bilinçli birer internet kullanıcıları olmalarını sağlamak" dedi. Öğrencilerden Alperen Aydın, "Sosyal medyada en fazla 2 saat boyunca vakit geçirmemiz lazım. Ayrıca sosyal medyada bir hesap açarken ailemizden destek almamız çok önemli" dedi. Öğrencilerden Rıfat Emre ise "Sosyal medya veya diğer hesaplara da girdiğimizde kötü amaçlı bilgilere karşı dikkatli olmalıyız" dedi. Hamzacan Çevik ise "Şiddet içerikli oyunlardan da uzak durmalıyız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU