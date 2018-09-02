Dağ, Sofuoğlu’nun motosikletini taşıdı

AK Parti Gençlik Kolları, 'Kampüse Hoş Geldin' projesi kapsamında reklam filminin startını verdi. 'Biz de seni bekliyorduk' sloganıyla 2016 yılından itibaren başlatılan 'Kampüse Hoş Geldin' projesi, üniversiteye yeni gelen öğrencilere rehberlik yaparken, reklam filmi çekimleri bir aydır devam ediyor. Ankara, İzmir, Trabzon ve İstanbul gibi dört farklı ilde gerçekleştirilen çekimlerde, kentin en önemli noktaları ve belirlenen alanlar yer alıyor. Reklam filmi çekiminde, AK Parti milletvekilleri yer aldı. Çekimlere AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletini de getirdi ve reklam filminde kullandı. İzmir'deki çekimler sırasında bir sahne için motosikletinyüksek bir alana taşınması gerekince AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın ve Kenan Sofuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, motora el verdi ve merdivenlerden çıkarılmasına yardım etti. Sofuoğlu'nun motosikletinin taşındığı anlar hem eğlenceli, hem de renkli dakikalara sahne oldu.

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