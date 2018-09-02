Ege’deki narenciye rekoltesinde rekor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi'nin tespiti amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ne rekolte çalışması yaptırdı. Ege Bölgesi illeri İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de yapılan rekolte çalışmasına göre Muğla, 410 bin 894 ton narenciye rekoltesiyle ilk sırada yer alırken, İzmir 170 bin 431 ton ile ikinci, Aydın 95 bin 470 ton ile üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir ise; 11 bin 218 ton narenciye rekoltesine sahip olacak.

EN FAZLA PORTAKAL

Ege Bölgesi'nde 2018/2019 sezonunda 369 bin 754 ton portakal rekoltesi bekleniyor. Narenciye rekoltesindeki artış yanında ürün kalitesinin de çok iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu yıl hava koşullarından dolayı 15-20 gün erkencilik var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması için ihracat pazarlarında etkin bir pazarlama yürüteceğiz. Döviz kurlarının ihracatımıza olumlu etki etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları nedeniyle Akdeniz Meyve Sineğinin üremesi için uygun bir ortam var, üreticilerimizden Akdeniz Meyve Sineği ile etkin mücadele etmelerini bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız feromon tuzaklarına verdiği desteği 50 liradan 80 liraya çıkarma kararı aldı" dedi.