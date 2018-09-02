Foça sahilinde çevre felaketi

İzmir'in Foça İlçesi'nde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, çok sayıda uzman ekip bölgeye sevk edildi. Lisanslı şirketlerin temizleme çalışmaları sürerken, olay yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görevliler de gelerek incelemelerde bulundu. Kirlilik nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 metrelik sahil şeridi zarar gördü. Yetkililer, petrol ürünü sızıntısının kaynağı konusunda araştırmaların sürdüğünü, inceleme sonucunda açıklama yapılacağını bildirdi. Öte yandan bazı vatandaşlar da kıyıya gelerek temizleme çalışmalarını izledi.

CEZAI YAPTIRIM OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da petrol sızıntısı nedeniyle meydana gelen deniz kirliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Foça'da akaryakıt konusu kontrol altında. 80 kişilik bir ekip çalışma yapıyor. Denizdeki kirliliğin giderilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Kirlilik kim tarafından yapıldıysa gerekli cezai yaptırım uygulanacak. Kirliliklerin yaşanmaması en büyük arzumuz. Bazen ister istemez böyle kazalar olabiliyor. Önemli olan bunlara anında müdahale edip, çevrenin, denizin, sahilin en az zarar görmesi noktasında müdahalede bulunmak" diye konuştu.

KAYNAĞI BELLI DEĞIL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci ise, sızıntı ihbarını alır almaz temizlik çalışmalarına başladıklarını, kirliliğin yoğun olduğu iki bölümün bariyerlerle çevrildiğini ve alanın temizlendiğini belirtti. Kaba temizliğin bir iki gün içinde tamamlanacağını dile getiren Dökmeci, "Sızıntı kaynağını belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Kaynak konusunda verebileceğimiz net bilgi yok. Tespite ilişkin gerekli numuneler alındıktan sonra netleşecek. Bölgede seyir halinde olan gemilerden de batmış gemilerden de kaynaklanması bir ihtimal. Biraz daha zayıf bir ihtimal, kıyı kaynaklı olması" diye konuştu.

YENGEÇ YÜREKLERİ SIZLATTI

Foça'daki çevre felaketi havadan görüntülendi. Kirlilikten deniz canlıları da zarar görürken, ham petrole bulanmış yengecin görüntüleri yürek sızlattı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklamada, denizden kirlilik gelmeye devam ettiği için dökülen fuel oil miktarına ilişkin net bir tespit yapılmadığı, kirliliğin 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridine zarar verdiği ifade edildi. Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlarla lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirileceğinin de yer aldığı açıklamada, "Kirletenin tespiti için bölgede bulunan gemiler, hareket eden gemiler ve ihtimal dahilindeki kıyı tesislerinin yakıt/ slaç tanklarından parmak izi amacıyla numuneler alınmaktadır. Kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapılmaktadır" ifadeleri de yer aldı.