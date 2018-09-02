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Jerome ’de

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Jerome Göztepe’de

, İngiliz ekiplerinden 'de forma giyen Cameron Jerome ile anlaştı. ekiplerinden Göztepe, son olarak Derby County takımında forma giyen İngiliz oyuncu Cameron Jerome ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jerome, Middlesbrough forması ile başladığı futbol hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City ve Derby County takımlarında forma giydi. 211 , 269 Championship maçına çıkan Cameron Jerome bu maçlarda 112 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Jerome Göztepe’de
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