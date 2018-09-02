Jerome Göztepe’de

GÖZTEPE, İngiliz ekiplerinden Derby County'de forma giyen Cameron Jerome ile anlaştı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Derby County takımında forma giyen İngiliz oyuncu Cameron Jerome ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Jerome, Middlesbrough forması ile başladığı futbol hayatında sırasıyla Cardiff City, Birmingham, Stoke City, Crystal Palace, Norwich City ve Derby County takımlarında forma giydi. 211 Premier Lig, 269 Championship maçına çıkan Cameron Jerome bu maçlarda 112 kez rakip fileleri havalandırdı.

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