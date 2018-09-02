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hız kazanıyor

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Kentsel dönüşüm hız kazanıyor

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, de etaplar arasındaki uzlaşma görüşmelerinin süresini 3 yıldan 9 aya kadar indirdi. Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı kentin farklı noktalarında vatandaşların "yüzde 100 onayı" ile dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, uzlaşma görüşmelerini minimum sürede tamamlayarak üç bölgede daha ihaleye çıkacak. dayanıklı konutlar inşa ederken yeşil alanlarıyla, yollarıyla, parklarıyla ve spor tesisleriyle yeni bir kent oluşturulması hedefleniyor. Yerinde ve yüzde 100 uzlaşmayla dönüştürülen ilk yapılar olan Uzundere 1. etap konutlarını bu ay içinde teslim edilecek.

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Kentsel dönüşüm hız kazanıyor
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