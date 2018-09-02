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’te adrenalin heyecanı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
MOTOFEST’te adrenalin heyecanı

"SPOR, Turizmin Geleceğidir" sloganı ile 'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan Uluslararası Afyon Motosiklet Festivali'nde () bir çok etkinlik düzenleniyor. 80 ülkede canlı, 180 ülkede yarış başına 802 milyon küresel görüntüleme ile motor sporlarının en gözde organizasyonu Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of TURKEY) 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da "MOTOFEST" ile beraber yapılıyor. Etkinlik bugüne kadar adrenalin tutkunu 20 bin kişiyi buluşturdu. Çadırlı kamp alanının yanı sıra, dünya müzikleri, halk oyunları, çocuk etkinlikleri, klasik araba sergisi, yerel el sanatları sergisi ve flyboard-jetski gösterileri ile izleyenler büyük heyecan yaşadı. Curling, mini golf, zipline, rodeo, tırmanma duvarı, canlı langırt, trambolin, mini atv ve çocuk motosikletlerinin yer alacağı etkinliklerde 7'den 70'e herkesi kucaklıyor.

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MOTOFEST’te adrenalin heyecanı
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