Oyuncu Sefa Zengin ailesiyle kaza geçirdi

TIYATRO ve dizi oyuncusu Sefa Zengin eşi Figen (47) ve 8 yaşındaki kızları İlayda ile birlikte tatilini geçirdiği Muğla'nın Datça ilçesinden Namık Mersin'in (56) kullandığı 48 T 5046 plakalı ticari taksi ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. İzmir'in Bornova İlçesi'nde Mersin'in kullandığı taksi, Ankara Asfaltı ile Cengizhan Caddesi kesişimindeki ışıklı kavşakta E.A idaresindeki 64 AY 360 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Sürücülerin yaralanmadığı kazada, Sefa Zengin ile birlikte eşi Figen ve kızı İlayda yaralandı. Sefa Zengin ile kızı İlayda'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı, eşi Figen Zengin'in ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

DARP ETMEYE ÇALIŞTI

Kaza anını anlatan Zengin, "Verilmiş sadakamız varmış, büyük bir kazayı çok ucuz atlattık. İzmir'e geldiğimizde Bornova'dan çıkarken çok büyük bir hızla yan yoldan gelen bir otomobil bizim bulunduğumuz araca iki kapının ortasından çarptı. Bulunduğumuz araç takla attı. Hiçbir sürücü bu kadar hızlı gitmemeli. Diğer sürücü eşim ve çocuğum yerde yatarken üzerime yürüdü ve beni darp etmeye çalıştı. Şikayetçi oldum" dedi.